Ciclismo prima medaglia azzurra ai Mondiali di Kigali | Federica Venturelli vince il bronzo nella crono Under 23

L’Italia conquista la prima medaglia dei Mondiali di ciclismo a Kigali, in Ruanda. A salire sul podio è Federica Venturelli, che si mette al collo il bronzo nella cronometro dedicata alle Under 23. Un ottimo risultato quello dell’azzurra, che va in progressione sui quasi 23 chilometri del percorso iridato, conquistando così la sua seconda medaglia mondiale della carriera dopo il bronzo, sempre a cronometro, nel 2023 a Glasgow nella categoria juniores. A trionfare è stata la grande favorita della vigilia, la britannica Zoe Backstedt, che ha dominato questa cronometro. La neocampionessa del mondo ha inflitto distacchi spaventosi alle rivali, concludendo con il tempo di 30’56”16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, prima medaglia azzurra ai Mondiali di Kigali: Federica Venturelli vince il bronzo nella crono Under 23

