Ciclismo la UAE Team Emirates-XRG è nella storia

Roma, 22 settembre 2025 - Curiosamente, proprio mentre si consumava la peggior debacle della carriera di Tadej Pogacar, doppiato nella cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025 dal vincitore Remco Evenepoel e addirittura fuori dal podio per appena 1", la sua UAE Team Emirates-XRG a distanza entrava nella storia del ciclismo: merito di Brandon McNulty, il fedele gregario al quale lo sloveno aveva lasciato la vittoria del Grand Prix di Montréal 2025. Il record della UAE Team Emirates-XRG. Lo statunitense si è assicurato il Giro del Lussemburgo 2025, portando a 86 i successi stagionali della formazione emiratina: viene così superato il precedente primato, appannaggio della Columbia-HTC e risalente al 2009, che aveva fissato a 85 il nuovo primato, superando di 2 quello proprio precedente e di 6 quello della Mapei scritto nel 1997. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

