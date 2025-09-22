Ciclismo la UAE Team Emirates-XRG è nella storia
Roma, 22 settembre 2025 - Curiosamente, proprio mentre si consumava la peggior debacle della carriera di Tadej Pogacar, doppiato nella cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025 dal vincitore Remco Evenepoel e addirittura fuori dal podio per appena 1", la sua UAE Team Emirates-XRG a distanza entrava nella storia del ciclismo: merito di Brandon McNulty, il fedele gregario al quale lo sloveno aveva lasciato la vittoria del Grand Prix di Montréal 2025. Il record della UAE Team Emirates-XRG. Lo statunitense si è assicurato il Giro del Lussemburgo 2025, portando a 86 i successi stagionali della formazione emiratina: viene così superato il precedente primato, appannaggio della Columbia-HTC e risalente al 2009, che aveva fissato a 85 il nuovo primato, superando di 2 quello proprio precedente e di 6 quello della Mapei scritto nel 1997. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - team
Ciclismo: tre stagisti per il Team Solution Tech-Vini Fantini
Ciclismo - Parla il patron del Team Hopplà a pochi giorni della classica Firenze-Viareggio: "Ma penso comunque positivo». Lastrucci critico: "Troppe cose non vanno»
Ciclismo, biennio da record per la Uae Team Emirates-Xrg
Nello staff dell’Ale Colnago Team c'è anche Eva Lechner, nel nuovo ruolo di diesse. Ci siamo fatti raccontare da lei come lo vivrà. https://bici.pro/focus/incontri/ale-colnago-team-inizia-nuova-vita-diesse-lechner/… #bicipro #Ciclismo #cycling - X Vai su X
Gioco ciclismo alle Strade Bianche junior manifestazione organizzata dal Team Bike Siena. - facebook.com Vai su Facebook
UAE Team Emirates XRG, Brandon McNulty fa 86 e regala il record di vittorie stagionali alla squadra emiratina; Ciclismo – Del Toro (UAE Team Emirates -XRG) cala il tris al Gran Premio città di Peccioli-Coppa Sabatini.; L'Uae vince la cronosquadre di Figueres: Vingegaard torna in Maglia Rossa.
La Coppa Agostoni manca poco al via! Sarà lotta tra 22 squadre - Dalla UAE Team Emirates ai big del WorldTour, il prossimo 5 ottobre a Lissone si sfidano i grandi nomi del ciclismo internazionale ... mbnews.it scrive
Ciclismo, Del Toro raggiunge l'81° vittoria stagionale della UAE al Gp di Larciano (Video) - Del Toro batte allo sprint Scaroni e Piganzoli, la UAE è sempre più vicina allo storico record di successi della Columbia - Come scrive it.blastingnews.com