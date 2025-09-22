Ciclismo | Jakob Söderqvist domina la cronometro ai Mondiali tra gli under 23 Lorenzo Finn quarto per pochissimo

Era il grande favorito e, come successo nella prova élite con Remco Evenepoel, ha dominato in lungo e in largo l’uomo più atteso nella cronometro individuale under 23 dei Mondiali in Ruanda. Medaglia d’oro per lo svedese Jakobderqvist, classe 2003, già argento nella passata edizione e pronto al gran salto tra i professionisti con la Lidl-Trek. Lungo i 31,2 chilometri contro il tempo attorno a Kigali lo svedese sin dal primo intermedio non ha lasciato dubbi: fisico e posizione da cronoman puro, 38.24,43 il tempo a 48.741 kmh di media. Battuto il neozelandese Nate Pringle, sorpresa odierna, di 1’03”, mentre la terza posizione va al francese Maxime Decomble, staccato di pochi centesimi dall’oceanico. 🔗 Leggi su Oasport.it

