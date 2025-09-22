Ciclismo - Elite e Under 23 | vince Manenti Città di Lucca sprint
Ha vinto Manenti su Edoardo Cipollini l’edizione 2025 del "Trofeo Città di Lucca", una classica per "Elite" e "Under 23". E’ una piccola Milano-Sanremo, fatte le debite proporzioni ovviamente, ma è diventata sicuramente la gara più importante d’Italia per queste categorie. E, infatti, nel 2026 sarà valevole come campionato italiano. Ieri è andata in scena, con il favore del meteo, la 54ª edizione del "Trofeo Città di Lucca - Ricordando Giacomo Puccini". Il percorso – con il chilometro zero posto in via Pisana –, prevedeva un circuito ad ampio raggio, da ripetere quattro volte, più il breve tratto per raggiungere il traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
CICLISMO | Remco Evenepoel ha vinto l'oro nella gara a cronometro elite, nella giornata d'apertura dei campionati del mondo di ciclismo, a Kigali, in Ruanda.
Si parte con le cronometro elite, poi il gran finale domenica 28 settembre con la prova in linea maschile su un tracciato durissimo con oltre 5 mila metri di dislivello. E' la prima volta che il continente africano ospita la rassegna iridata di ciclismo su strada.
