Ciclismo - Elite e Under 23 | vince Manenti Città di Lucca sprint

Ha vinto Manenti su Edoardo Cipollini l'edizione 2025 del "Trofeo Città di Lucca", una classica per "Elite" e "Under 23". E' una piccola Milano-Sanremo, fatte le debite proporzioni ovviamente, ma è diventata sicuramente la gara più importante d'Italia per queste categorie. E, infatti, nel 2026 sarà valevole come campionato italiano. Ieri è andata in scena, con il favore del meteo, la 54ª edizione del "Trofeo Città di Lucca - Ricordando Giacomo Puccini". Il percorso – con il chilometro zero posto in via Pisana –, prevedeva un circuito ad ampio raggio, da ripetere quattro volte, più il breve tratto per raggiungere il traguardo.

