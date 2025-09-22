Ci fermiamo Doc il comunicato ufficiale firmato da tutto il cast
Il set di una delle fiction più amate dal pubblico italiano si è fermato. Gli attori di Doc – Nelle tue mani, la serie campione d’ascolti di Rai 1, hanno annunciato una pausa dalle riprese, una decisione che ha destato grande curiosità tra i fan. La produzione, che da anni accompagna milioni di spettatori raccontando le vicende del reparto di Medicina Interna dell’ospedale Ambrosiano, ha infatti deciso di sospendere le attività per un giorno. >> “Ora, dopo tre anni.”. Morte Manuel Vallicella, un dolore senza fine: l’annuncio del fratello Cristian Doc è un medical drama che ha conquistato il pubblico fin dalla prima stagione grazie alla sua capacità di unire storie personali intense a tematiche universali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: fermiamo - comunicato
COMUNICATO STAMPA FERMIAMO IL FASCISMO NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE L'Unione Associazioni Italia Israele esprime pieno sostegno al Professor Rino Casella e condanna la violenza all'Università di Pisa. L’Unione Associazioni Italia Israele espri - facebook.com Vai su Facebook
Sarri, il comunicato ufficiale della Lazio: "Piena disponibilità a continuare dopo il confronto con Lotito" - Il blocco del mercato da parte della Covisoc ha creato una situazione piuttosto accesa all’interno dell’ambiente biancoceleste, ma ... Da corrieredellosport.it
Lazio, Bernabé sfrattato da Formello: il comunicato ufficiale - Lazio comunica che, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Tivoli, nella mattinata odierna è stato eseguito lo sfratto nei confronti dell’ex falconiere Juan Bernabé ... corrieredellosport.it scrive