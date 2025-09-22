Ci fate schifo non è solo una frangia e i Pro Pal | quindi oggi

- Sia lode a Sylvester Stallone che boccia i “film impegnati”, con tanto messaggio e spesso pochi incassi: “Non sono un fan del bombardamento intellettuale. Odio quel tipo di cinema che cerca di trasmettere un messaggio. Scrissero che Rambo ha usato il disturbo post-traumatico da stress per esaminare le ferite della generazione del Vietnam; a me, invece, interessava capire dove va il guerriero quando non c'è una guerra e nessuno, al ritorno, gli apre la porta di casa. Non inseguo correnti. Provo piacere quando agli spettatori è dato un biglietto di sola andata per Guerre stellari, I predatori dell'arca perduta o Rambo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

