Chrome per Android può trasformare qualsiasi pagina Web in un podcast grazie all’IA
Google Chrome per Android inizia a ricevere il supporto alle Panoramiche AI che trasformano le pagine Web in podcast con l'ausilio dell'IA. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Android alza l’asticella della sicurezza portando la Protezione avanzata su Chrome
Google Chrome per Android accoglie nuovi strumenti di Protezione avanzata
Google conferma che Chrome OS potrebbe essere integrato in Android
