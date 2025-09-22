Choc in autostrada auto contromano | chi c’era alla guida Dove stavo andando

Momenti di forte apprensione si sono vissuti nei giorni scorsi lungo l’autostrada A1, in un tratto particolarmente trafficato e delicato tra Frosinone e Ceprano. Un automobilista, infatti, ha imboccato la carreggiata sud in contromano, creando una situazione di pericolo estremo per sé e per gli altri viaggiatori. L’episodio si è verificato poco dopo l’ingresso dal casello di Ceprano, da dove l’uomo ha iniziato la sua marcia contro il normale senso di percorrenza. La segnalazione del grave episodio è giunta immediatamente alla Sottosezione della Polizia Stradale di Frosinone. Gli agenti si sono messi in moto con tempestività, attuando le manovre necessarie per proteggere gli automobilisti in transito e scongiurare il rischio di una tragedia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

