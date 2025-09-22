Chivu ora sorride | Paura nel finale ma abbiamo saputo sudare

Cristian Chivu dopo il 2-1 dell'Inter contro il Sassuolo: "Potevamo chiuderla prima, abbiamo sbagliato ancora troppo. Merito comunque ai ragazzi, era importante vincere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu ora sorride: "Paura nel finale, ma abbiamo saputo sudare"

In questa notizia si parla di: chivu - sorride

Monza-Inter 2-2: Chivu sorride soltanto ai rigori

Inter Torino, Chivu ritrova Dimarco e sorride per i recuperi: le ultime da Appiano

Inter Torino, Chivu sorride: buone notizie dall’infermeria verso la sfida contro la formazione di Baroni: le ultime

Inter-Sassuolo diretta: Chivu sorride grazie a Dimarco e Carlos Augusto - facebook.com Vai su Facebook

#InterSassuolo diretta: #Chivu sorride grazie a #Dimarco e #CarlosAugusto - X Vai su X

Chivu ora sorride: Paura nel finale, ma abbiamo saputo sudare.

Chivu, l'Inter non gli fa paura. In campo va "un cantiere..." - La stagione dirà se Cristian Chivu era pronto per una panchina così importante dopo sole 13 partite da allenatore di Serie A, però il modo in cui è entrato nel mondo Inter è quello di chi non ha paura ... Riporta ilgiornale.it

Inter, Chivu: “Non ho paura di niente. I ragazzi hanno risposto alla grande” - A segno per la squadra di Chivu, Bastoni, Lautaro Martinez, Bonny all ... Secondo gianlucadimarzio.com