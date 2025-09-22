Chivu Inter partita l’operazione rimonta | ecco il piano per lo scudetto

Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della quarta giornata di Serie A a San Siro contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter di Cristian Chivu ha dato un segnale forte nell’ultima settimana. Prima il secco 2-0 in Champions League contro l’Ajax ad Amsterdam, poi il convincente 2-1 a San Siro contro il Sassuolo. Due successi arrivati in pochi giorni che hanno consentito ai nerazzurri di scrollarsi di dosso il ko con l’Udinese e la clamorosa rimonta subita allo Stadium, riportando fiducia nell’ambiente e soprattutto punti preziosi in   Serie A. Come evidenziato da Sportmediaset, la squadra ha dimostrato di saper reagire e di essere in grado di rimettere sui binari giusti la propria stagione, senza lasciarsi condizionare dalle battute d’arresto. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu: "Serviva la vittoria, ma possiamo fare meglio. Esposito? Grande partita" - Così l'allenatore nerazzurro nel post partita: "Soffrire ci è servito.

Chivu spiega perché ha scelto di alternare i portieri all'Inter: "Non vorrei succedesse qualcosa" - Chivu festeggia dopo la ritrovata vittoria dell'Inter in campionato ed esalta Pio Esposito: "Ha caratteristiche importanti per noi, può lasciare ...

