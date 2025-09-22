Chivu Inter ereditato un difetto da Inzaghi | serve questa correzione per lo scudetto
Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della quarta giornata di Serie A a San Siro contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Dopo il successo in Champions League, l’ Inter di Cristian Chivu si rialza anche in campionato e trova un’importante vittoria contro il Sassuolo al Meazza. La vittoria per 2-1 è fondamentale, non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale della squadra, che aveva bisogno di riprendersi dopo la sconfitta contro la Juventus e il periodo di alti e bassi. La squadra ha dato segnali positivi, ma non senza qualche difficoltà, e ha sofferto fino all’ultimo minuto, quando il brivido finale ha scosso i tifosi a causa di una trattenuta in area ai danni di Nemanja Matic, che ha fatto intervenire Fabio Grosso dalla panchina per chiedere il rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com
