Chivu Inter allenamento ad Appiano dopo il Sassuolo | il programma
Questa mattina, l' Inter si è allenata a Appiano Gentile con una sedata differenziata per i giocatori che sono scesi in campo nella vittoriosa partita contro il Sassuolo in Serie A di ieri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per chi ha giocato dal primo minuto, l'allenamento è stato un lavoro di scarico, pensato per favorire il recupero muscolare e ridurre la fatica accumulata durante la partita vinta per 2-1. Una seduta normale per il resto della squadra.
