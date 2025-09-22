Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della quarta giornata di Serie A a San Siro contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Questa mattina, l’ Inter si è allenata a Appiano Gentile con una seduta differenziata per i giocatori che sono scesi in campo nella vittoriosa partita contro il Sassuolo in Serie A di ieri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per chi ha giocato dal primo minuto, l’allenamento è stato un lavoro di scarico, pensato per favorire il recupero muscolare e ridurre la fatica accumulata durante la partita vinta per 2-1. Una seduta normale per il resto della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, allenamento ad Appiano dopo il Sassuolo: il programma