Chivu bacchetta l’Inter | Dovevamo chiuderla prima Poi fa chiarezza su Sommer-Martinez

L’Inter piega il Sassuolo nel posticipo di campionato: le dichiarazioni in conferenza stampa di Cristian Chivu L’ Inter ritrova il sorriso anche in campionato dopo la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo. Dimarco trascina i nerazzurri, che nel finale rischiano sulle invenzioni di Berardi. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Alla fine Cristian Chivu tira un sospiro di sollievo e torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive: “ Dovevamo chiuderla prima, ma bisogna anche saper soffrire e noi lo abbiamo fatto. Sono felice della prestazione dei ragazzi dal punto di vista qualitativo “, esordisce l’allenatore rumeno in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Chivu bacchetta l’Inter: “Dovevamo chiuderla prima”. Poi fa chiarezza su Sommer-Martinez

In questa notizia si parla di: chivu - bacchetta

Pedullà bacchetta la morbidezza di Chivu in conferenza - facebook.com Vai su Facebook

Chivu bacchetta l'Inter: "Troppo leziosi, anni di abitudini non si cancellano". https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/01/chivu-inter-udinese-inzaghi-notizie/8110756/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1756715476… - X Vai su X

Inter, rivoluzione Chivu: due nuove soluzioni - Spunta il nuovo intreccio per Chivu: ecco subito due soluzioni immediate La dirigenza nerazzurra ha fatto il proprio dovere ... Scrive calciomercato.it

Chivu, rivoluzione mentale, fisica e tattica: la strategia vincente per la nuova Inter - Catapultato in panchina dopo la debacle in finale di Champions e l’addio di Inzaghi, in due mesi e mezzo, il tecnico rumeno ha preso in mano l’Inter. Come scrive corrieredellosport.it