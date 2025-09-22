Chivu a Inter TV | Sarebbe stato un peccato non vincere oggi abbiamo trovato un grande portiere contro

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto in campionato contro il Sassuolo. Il tecnico dell' Inter, Cristian Chivu, ha commentato la vittoria dei nerazzurri per 2-1 contro il Sassuolo nel postpartita a San Siro ai microfoni di Inter TV, soffermandosi sugli aspetti tattici e sulla gestione della gara. Chivu ha sottolineato come la squadra abbia mantenuto alta la lucidità e l'attenzione, dimostrando equilibrio nonostante le difficoltà incontrate nel secondo tempo. La squadra di Chivu ha sofferto in particolare dopo il gol che ha ridotto lo svantaggio del Sassuolo, ma ha mostrato maturità nel contenere le ripartenze avversarie e nel mantenere compattezza difensiva.

