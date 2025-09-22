Chiusure programmate dell' acqua in 37 comuni la Sasi | Si lavora per ridurrre le criticità

Prosegue il programma di razionalizzazione della risorsa idrica con le chiusure settimanali programmate dalla Sasi in 37 comuni, anche nella settimana fra il 22 e il 29 settembre.Il calendario completo delle interruzioni si può scaricare qui.“Le chiusure - spiega l'azienda in una nota - si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

ANCORA RUBINETTI A SECCO IN 37 COMUNI: SASI, “CHIUSURE PROGRAMMATE PER EVITARE CRITICITA'” - LANCIANO – “Prosegue il programma di razionalizzazione dell’acqua con le chiusure settimanali programmate. Si legge su abruzzoweb.it

Stop acqua a Sassari, Abbanoa revoca le chiusure notturne - L'Enas (Ente acque della Sardegna) ha potenziato il sistema di pompaggio delle acque grezza dal Cuga verso il potabilizzatore di Truncu Reale a Sassari. Lo riporta ansa.it

