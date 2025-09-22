Chiusure programmate dell' acqua in 37 comuni la Sasi | Si lavora per ridurrre le criticità
Prosegue il programma di razionalizzazione della risorsa idrica con le chiusure settimanali programmate dalla Sasi in 37 comuni, anche nella settimana fra il 22 e il 29 settembre.Il calendario completo delle interruzioni si può scaricare qui.“Le chiusure - spiega l'azienda in una nota - si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: chiusure - programmate
Acqua, Sorical comunica le chiusure notturne programmate a Reggio Calabria
Acqua, Sorical comunica le chiusure notturne programmate a Reggio Calabria: tutte le info
Chiusure idriche programmate in 28 Comuni della provincia di Chieti
Distretto sanitario di Chieti, chiusure programmate per lo sportello di anagrafe sanitaria a settembre e ottobre ? Scopri le date esatte, gli orari e le sedi alternative aperte al pubblico per le tue pratiche urgenti https://asl2abruzzo.it/distretto-sanitario-di-chie - X Vai su X
Lavori di manutenzione nel centro storico: chiusure programmate Si informano i cittadini che, nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria delle infrastrutture del Centro storico, saranno attuate le seguenti chiusure temporanee al traffico veicolar - facebook.com Vai su Facebook
Chiusure programmate dell'acqua in 37 comuni, la Sasi: Si lavora per ridurrre le criticità; ANCORA RUBINETTI A SECCO IN 37 COMUNI: SASI, CHIUSURE PROGRAMMATE PER EVITARE CRITICITA'; Acqua razionata in 42 comuni del Chietino: il calendario Sasi fino al 22 settembre.
ANCORA RUBINETTI A SECCO IN 37 COMUNI: SASI, “CHIUSURE PROGRAMMATE PER EVITARE CRITICITA'” - LANCIANO – “Prosegue il programma di razionalizzazione dell’acqua con le chiusure settimanali programmate. Si legge su abruzzoweb.it
Stop acqua a Sassari, Abbanoa revoca le chiusure notturne - L'Enas (Ente acque della Sardegna) ha potenziato il sistema di pompaggio delle acque grezza dal Cuga verso il potabilizzatore di Truncu Reale a Sassari. Lo riporta ansa.it