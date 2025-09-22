Chiuso per lavori l' ufficio postale di Fraine garantito uno sportello a Castiglione Messer Marino
L’ufficio postale di Fraine è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa aziendale finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: chiuso - lavori
Ardenza, chiuso al traffico un tratto di via Mondolfi per lavori Asa: come cambia la viabilità
Lavori al cavalcavia in A27: chiuso per tre notti il casello di Treviso Sud
Lavori sull'A26, chiuso per alcune ore lo svincolo di Carpugnino
?Piccolo San Bernardo: dal 22 settembre colle chiuso in Francia per lavori.? La statale 26 sul versante francese sarà chiusa per importanti lavori di manutenzione che dureranno circa 2 mesi. Sul nostro versante resterà invece regolarmente percorribile, fin - facebook.com Vai su Facebook
Chiuso per lavori l'ufficio postale di Fraine, garantito uno sportello a Castiglione Messer Marino; Ufficio postale chiuso per lavori. Alfieri chiede di garantire un presidio in paese; Collegno: ufficio postale di via Undici Febbraio chiude fino all'11 ottobre.
Ufficio postale chiuso per lavori. Alfieri chiede di garantire un presidio in paese - Per alcune specifiche operazioni la sede preposta sarà quella di Piglio ... Segnala ciociariaoggi.it
A Bovino riapre l'ufficio postale, a Castelluccio dei Sauri sono in corso i lavori dopo l'attacco criminoso - Ha riaperto questa mattina, in versione Polis, l’ufficio postale di Bovino, a conclusione dei lavori di ammodernamento che a regime renderanno disponibili i principali servizi della Pubblica Amministr ... Si legge su foggiatoday.it