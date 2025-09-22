Chiuso in un box ricoperto di escrementi senza acqua né cibo | cane portato in salvo

Lo hanno trovato in grave stato di abbandono, senza acqua né cibo e tra i suoi stessi escrementi. Il brutto episodio è stato scoperto a seguito di una segnalazione arrivata al comando della Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina, che denunciava una situazione di grave degrado per un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it