Chiudono i sei figlioletti nel box tra la sporcizia e dormono nel Suv | Hanno portato il cane e noi no

I piccoli, tra cui un neonato di due mesi, erano costretti a trascorrere le notti chiusi in un box a Milwaukee, in Usa, senza finestra, luce o acqua. I genitori invece dormivano nel loro suv. Una delle bimbe: "Hanno portato il cane e noi no”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chiudono - figlioletti

Chiudono i sei figlioletti nel box tra la sporcizia e dormono nel Suv: “Hanno portato il cane e noi no”.

Chiudono i sei figlioletti nel box tra la sporcizia e dormono nel Suv: “Hanno portato il cane e noi no” - I piccoli, tra cui un neonato di due mesi, erano costretti a trascorrere le notti chiusi in un box a Milwaukee, in Usa, senza finestra, luce o acqua ... Come scrive fanpage.it