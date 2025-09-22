Chikungunya nuovo caso confermato a Fazzano di Correggio Al via la disinfestazione | le vie interessate
Reggio Emilia, 22 settembre 2025 – Un caso di febbre virale, la Chikungunya, è stato confermato nella frazione di Fazzano di Correggio. Come previsto, è stato attivato un “protocollo straordinario” di disinfestazione per ridurre al minimo la popolazione di zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali, con trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata. Le zone interessate dall’operazione di disinfestazione sono via Toschi (civici n. 2, 8, 12), via Fazzano (n. 24, 26 snc, 26, 26G, 260, 28, 30, 45, 47, 47C, 49, 51, 53B, 57, 61, 61B, 63, 63B), via Cattini (civici n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
