Chikungunya nuovo caso confermato a Fazzano di Correggio Al via la disinfestazione | le vie interessate

Ilrestodelcarlino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Emilia, 22 settembre 2025 –  Un caso di febbre virale, la Chikungunya, è stato confermato nella frazione di Fazzano di Correggio. Come previsto, è stato attivato un “protocollo straordinario” di disinfestazione per ridurre al minimo la popolazione di zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali, con trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata. Le zone interessate dall’operazione di disinfestazione sono via Toschi (civici n. 2, 8, 12), via Fazzano (n. 24, 26 snc, 26, 26G, 260, 28, 30, 45, 47, 47C, 49, 51, 53B, 57, 61, 61B, 63, 63B), via Cattini (civici n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

chikungunya nuovo caso confermato a fazzano di correggio al via la disinfestazione le vie interessate

© Ilrestodelcarlino.it - Chikungunya, nuovo caso confermato a Fazzano di Correggio. Al via la disinfestazione: le vie interessate

In questa notizia si parla di: chikungunya - nuovo

“L’altro virus è in Italia”. Dopo West Nile, nuovo allarme: come si trasmette e sintomi del Chikungunya

Nuovo caso di Chikungunya: adesso il virus tropicale fa paura

Nuovo caso di Chikungunya: adesso il virus tropicale fa paura

Chikungunya, nuovo caso e disinfestazione; Roberto Burioni su Chikungunya, Dengue e virus trasmessi dalla zanzara tigre: «Le zanzare vanno eliminate prima; Confermato il caso di chikungunya a Verona, si tratta di un 69enne: disinfestazione in Borgo Venezia.

chikungunya nuovo caso confermatoChikungunya, nuovo caso e disinfestazione - Proseguono su Carpi gli interventi di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre. Secondo msn.com

chikungunya nuovo caso confermatoEpidemia da virus Chikungunya: nuovi casi preoccupano - Paura e incertezza stanno attraversando il Veronese, dove si registra un’epidemia di chikungunya, infezione virale trasmessa dalla zanzara tigre. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Chikungunya Nuovo Caso Confermato