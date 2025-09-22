Chieti Graduation Day e Ordine della Minerva in attesa della Notte Europea dei Ricercatori

Il Campus universitario di Chieti si prepara a vivere una giornata speciale mercoledì 24 settembre, quando l’Università “Gabriele d’Annunzio” celebrerà una doppia cerimonia in vista della Notte Europea dei Ricercatori 2025.A partire dalle ore 15 prenderà il via il Graduation Day, la festa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

