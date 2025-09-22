Chiesta l' immediata bonifica di via Ferrarese | da 15 anni solo promesse

Napolitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Discarica di via Ferrarese, il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli ed il coordinatore di AVS area nord di Napoli Salvatore Iavarone chiedono l’immediata bonifica della zona. Una storia che si protrae da circa 15 anni ma senza nessuna soluzione. Solo chiacchiere ed una gara di appalto svolta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

