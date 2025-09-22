Chiesa in ansia per il cardinale Ruini Il cardinale ricoverato in ospedale
Sono ore di apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini. Il 94enne, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, è ricoverato da venerdì scorso all’ ospedale Gemelli di Roma a causa di un blocco renale. L’alto prelato è stato sottoposto a terapie ed esami diagnostici che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il quadro clinico è monitorato costantemente data l’età del porporato originario di Sassuolo e residente all’interno del seminario minore della diocesi capitolina, sull’Aurelia Antica. È stato lo stesso Ruini a decidersi per il ricovero in seguito a forti disturbi. Lo scorso anno era stato colpito da un infarto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
