Chiesa in ansia per il cardinale Ruini Il cardinale ricoverato in ospedale

Quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore di apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini. Il 94enne, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, è ricoverato da venerdì scorso all’ ospedale Gemelli di Roma a causa di un blocco renale. L’alto prelato è stato sottoposto a terapie ed esami diagnostici che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il quadro clinico è monitorato costantemente data l’età del porporato originario di Sassuolo e residente all’interno del seminario minore della diocesi capitolina, sull’Aurelia Antica. È stato lo stesso Ruini a decidersi per il ricovero in seguito a forti disturbi. Lo scorso anno era stato colpito da un infarto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

chiesa in ansia per il cardinale ruini il cardinale ricoverato in ospedale

© Quotidiano.net - Chiesa in ansia per il cardinale Ruini. Il cardinale ricoverato in ospedale

In questa notizia si parla di: chiesa - ansia

Chiesa in ansia per il cardinale Ruini. Il cardinale ricoverato in ospedale; Il cardinale Ruini in terapia intensiva: Sassuolo in ansia; Il cardinale Ruini: L'ex presidente Scalfaro mi chiese di far cadere Berlusconi.

chiesa ansia cardinale ruiniChiesa in ansia per il cardinale Ruini. Il cardinale ricoverato in ospedale - Sono ore di apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini. Come scrive quotidiano.net

chiesa ansia cardinale ruiniIl cardinale Ruini ricoverato in ospedale per controlli - Il cardinale Camillo Ruini è ricoverato per effettuare dei controlli a seguito di alcuni ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiesa Ansia Cardinale Ruini