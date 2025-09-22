Sono ore di apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini. Il 94enne, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, è ricoverato da venerdì scorso all’ ospedale Gemelli di Roma a causa di un blocco renale. L’alto prelato è stato sottoposto a terapie ed esami diagnostici che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il quadro clinico è monitorato costantemente data l’età del porporato originario di Sassuolo e residente all’interno del seminario minore della diocesi capitolina, sull’Aurelia Antica. È stato lo stesso Ruini a decidersi per il ricovero in seguito a forti disturbi. Lo scorso anno era stato colpito da un infarto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chiesa in ansia per il cardinale Ruini. Il cardinale ricoverato in ospedale