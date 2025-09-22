ChiavarInCosplay 2025 | tre giorni di giochi incontri e concerti all' insegna di comics e cultura pop

Arriva a Chiavari la nuova edizione di ChiavarInCosplay, pronta a colorare le vie della città con la presenza degli artisti più amati del mondo dei Comics e del Cosplay, per regalare tre giorni di svago e arricchimento all’insegna della Cultura Pop.Organizzato dall’Assessorato alla Cultura del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? A ChiavarInCosplay arriva Battle for Vilegis, il più grande evento italiano di gioco di ruolo dal vivo. Raduni che durano giorni interi, scenografie spettacolari, battaglie mozzafiato e un mondo fantasy-medievale tutto da vivere. È il momento di indossare i pan - facebook.com Vai su Facebook

