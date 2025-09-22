Brivio (Lecco), 22 settembre 2025 – Tanti sorrisi e momenti felici, ma non abbastanza. Sono i sorrisi e i momenti felici di Giorgia, Milena e Chiara, le tre amiche di 21 anni che sabato sera sono state investite da un 34enne polacco al volante di un furgone mentre stavano raggiungendo a piedi il lungo Adda a Brivio per la festa del paese. Giorgia Cagliani e Milena Marangon, che abitavano a Paderno d'Adda, sono state centrate in pieno e uccise sul colpo; Chiara Consonni, di Robbiate, è stata urtata di striscio ed è sopravvissuta all'incidente. Il post . A ricordare i tanti sorrisi e i momenti felici che non saranno mai abbastanza perché le due amiche non ci sono più è proprio Chiara Consonni, la terza amica del cuore di un terzetto inseparabile scampata alla tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiara, l’unica amica sopravvissuta dell’incidente di Brivio: “Giorgia e Milena, vivrò per voi”