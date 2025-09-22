Chiara l’unica amica sopravvissuta dell’incidente di Brivio | Giorgia e Milena vivrò per voi

Ilgiorno.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brivio (Lecco), 22 settembre 2025 – Tanti sorrisi e momenti felici, ma non abbastanza. Sono i sorrisi e i momenti felici di Giorgia, Milena e Chiara, le tre amiche di 21 anni che sabato sera sono state investite da un 34enne polacco al volante di un furgone mentre stavano raggiungendo a piedi il lungo Adda a Brivio per la festa del paese. Giorgia Cagliani e Milena Marangon, che abitavano a Paderno d'Adda, sono state centrate in pieno e uccise sul colpo; Chiara Consonni, di Robbiate, è stata urtata di striscio ed è sopravvissuta all'incidente.  Il post . A ricordare i tanti sorrisi e i momenti felici che non saranno mai abbastanza perché le due amiche non ci sono più è proprio Chiara Consonni, la terza amica del cuore di un terzetto inseparabile scampata alla tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

chiara l8217unica amica sopravvissuta dell8217incidente di brivio giorgia e milena vivr242 per voi

© Ilgiorno.it - Chiara, l’unica amica sopravvissuta dell’incidente di Brivio: “Giorgia e Milena, vivrò per voi”

In questa notizia si parla di: chiara - unica

Furto a Singapore, per Chiara Tarantino solo un richiamo: «Non è l’unica responsabile»

Furto a Singapore, un’amica di Tarantino: “Quel gesto non è da lei, sempre severa con se stessa” - Ha chiuso anche i social e per giorni è rimasta chiusa in casa, alla periferia di Lecce. Riporta bari.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara L8217unica Amica Sopravvissuta