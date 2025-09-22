Chiara Ferragni riparte da Riccione | la collaborazione ' romantica' con il brand nato nella Perla Verde

Un modo di vivere l'innamoramento senza vergogna, ammettendo che a volte era tutta un'illusione e che quella persona che ci sembrava giusta, forse non lo era davvero. Riparte da questo concetto l'attività di Chiara Ferragni e del suo personal brand dopo il caso Pandoro Gate, con il lancio di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Chiara Ferragni riparte da Riccione: la collaborazione 'romantica' con il brand nato nella Perla Verde; Chiara Ferragni e il “Club illusi per sempre”: gioco di squadra col duo creativo di Riccione; Chiara Ferragni riparte da Riccione con “Rivoluzione Romantica”: cuori infranti e felpe da sottona.

