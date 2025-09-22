Chiara Ferragni ha licenziato il 78% dei dipendenti

Maxi licenziamenti nella società di Chiara Ferragni. L’azienda ha lasciato a casa il 78% dei dipendenti da quando è scoppiato il “Pandoro gate”, passando da un organico composto da 27 persone alle attuali sei. Il fatto è stato rivelato su Open con un articolo firmato Franco Bechis.Quanto ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci parla del cast: “Da Chiara Ferragni a Francesco Totti”

Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano»

Ritorno di fiamma tra Ferragni e Tronchetti: Chiara ora desidera un figlio!

