Nel nuovo board di TikTok ci saranno anche Lachlan Murdoch, presidente esecutivo di Newscorp, Larry Ellison, presidente di Oracle e da poco uomo più ricco del mondo, e Michal Dell, fondatrice dell’omonima azienda tecnologica. Per il Wall Street Journal, dovrebbero far parte della squadra anche la società di private equity Silver Lake e quella di venture capital Andressen Horowitz. In tutto saranno sette membri, di cui sei di nazionalità americana e uno scelto da ByteDance, società madre di TikTok. Ad annunciarlo a Fox News è il presidente Donald Trump, aggiungendo che un accordo sul futuro della piattaforma social sarà comunicato in un ordine esecutivo al più tardi entro questa settimana – ma non è detto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi sono tutti gli investitori in pista per TikTok Usa