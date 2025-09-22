Chi fa e chi dice di voler fare

L’ Inghilterra, primo tra gli Stati occidentali a pronunciarsi ufficialmente, ha riconosciuto lo Stato Palestina. A darne l’annuncio in maniera ufficiale alla fine della scorsa settimana, è stato il capo del Governo inglese Steiner. Analogo comportamento hanno adottato a stretto giro Australia, Canada e Portogallo. Si è così riaperto un caso che, esistente già nell’era precristiana, è tuttora irrisolto: due popoli differenti tra loro come il giorno e la notte, si sono trovati a dover convivere sullo stesso territorio e ciascuno di essi accampa pretese su di esso. Solo in epoca recente, anni ’40, c’era stata una presa di posizione formale su quel problema atavico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it