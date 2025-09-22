Chi fa e chi dice di voler fare

Ildenaro.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inghilterra, primo tra gli Stati occidentali a pronunciarsi ufficialmente, ha riconosciuto lo Stato Palestina. A darne l’annuncio in maniera ufficiale alla fine della scorsa settimana, è stato il capo del Governo inglese Steiner. Analogo comportamento hanno adottato a stretto giro Australia, Canada e Portogallo. Si è così riaperto un caso che, esistente già nell’era precristiana, è tuttora irrisolto: due popoli differenti tra loro come il giorno e la notte, si sono trovati a dover convivere sullo stesso territorio e ciascuno di essi accampa pretese su di esso. Solo in epoca recente, anni ’40, c’era stata una presa di posizione formale su quel problema atavico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dice - voler

A Gaza la parola pace resta un tabù. Secondo Hamas: “Netanyahu dice di voler trattare ma poi pone condizioni irricevibili per prolungare la guerra”

Chi sono i drusi che Israele dice di voler salvare bombardando Damasco

Chi fa e chi dice di voler fare; Pontida, Centinaio: «Vannacci? Se dice di voler fare il premier, c’è qualcosa che non va»; «Fosse stato l’Iran…»: l’Europarlamento ammette di non voler fare pressioni.

fa dice voler fareFedez fa marcia indietro su Sinner: "Volevo fare un paradosso e mi è riuscito malissimo. Non posso far altro che chiedere scusa" - Dal palco del Forum di Assago, durante la prima delle due date di "Ritorno a casa", il rapper milanese si è cosparso il capo di cenere. Segnala ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Fa Dice Voler Fare