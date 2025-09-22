Chi erano Giorgia e Milena le due ragazze travolte a Lecco da un 35enne straniero positivo al narcotest

Si chiamavano Giorgia Cagliani e Milena Marangon, avevano 21 anni e un’amicizia che loro stesse definivano “sorelle di sangue”. Sabato 20 settembre la loro vita si è spezzata in pochi secondi lungo la strada provinciale che collega Brivio ad Airuno, in provincia di Lecco. Un furgone condotto da Krzystof Jan Lewandowski, 35enne polacco, le ha colpite alle spalle mentre camminavano in fila indiana verso la festa patronale del paese. Sono morte sul colpo. L’impatto e l’arresto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Merate, il mezzo si sarebbe immesso da una confluenza laterale e avrebbe sbandato dopo aver urtato un’auto in sosta, piombando sul gruppetto di ragazze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Chi erano Giorgia e Milena, le due ragazze travolte a Lecco da un 35enne straniero positivo al narcotest

