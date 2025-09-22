Chi è Zhang Zhan la giornalista cinese che per prima documentò il Covid | condannata a una pena pesantissima

È stata condannata ancora una volta Zhang Zhan, la reporter nota per essere stata la prima in Cina a documentare quanto stava accadendo a Wuhan nel 2020. La giornalista cinese Zhang Zhan è stata nuovamente condannata nei giorni scorsi a quattro anni di carcere. A renderlo noto è stata in queste ore l’organizzazione non governativa Reporter senza frontiere (Rsf). (RSF FOTO) – Notizie.com La giovane ha già trascorso quattro anni in prigione per aver diffuso alcune delle prime notizie sul Covid-19 da Wuhan, la città della Cina da cui il virus è partito per diffondersi in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Chi è Zhang Zhan, la giornalista cinese che per prima documentò il Covid: condannata a una pena pesantissima

La giornalista cinese che aveva documentato l’inizio della pandemia a Wuhan è stata condannata ad altri quattro anni di carcere - La giornalista cinese Zhang Zhan, che aveva scontato quattro anni di carcere per aver documentato l’inizio della pandemia da coronavirus a Wuhan, è stata condannata ad altri quattro anni. Riporta ilpost.it

"Non sappiamo dove sia": giallo sulla giornalista Zhang Zhan che raccontò il Covid a Wuhan - Come ha raccontato la Cnn, all'inizio del febbraio di quattro anni fa, pochi giorni dopo l'inizio del lockdown a Wuhan, Zhang aveva viaggiato per 400 chilometri da Shanghai alla megalopoli per ... Da ilgiornale.it