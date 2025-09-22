Chi è il vero proprietario di casa? Serve leggere l’atto di provenienza
Quando si acquista un immobile, la prima preoccupazione riguarda la certezza della titolarità del diritto di proprietà sul bene in capo al venditore. In altre parole: chi vende è davvero proprietario? Può trasferire validamente il diritto di proprietà? La risposta passa attraverso un’ accurata analisi, nella quale un ruolo centrale è svolto dall’atto di provenienza che racconta la storia del diritto di proprietà e permette di individuare eventuali rischi o vincoli. Vediamo allora come funziona la verifica del diritto di proprietà in caso di compravendita e perché questo documento sia così determinante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
