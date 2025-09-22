Chi è Francesca Lonigro direttrice della Lonigro Fruit a Boss in Incognito | Alle donne dico non mollate

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Lonigro, giovane direttrice commerciale della Lonigro Fruit, è la protagonista della seconda puntata di “Boss in incognito”: "Il fatto che fosse una donna ad avere un ruolo di grande responsabilità in un’azienda nel settore dell’ortofrutta, per di più una donna giovane, ha sempre stupito tutti ma io sono testarda e determinata, alle donne dico non dubitate mai delle vostre capacità, seguite i vostri sogni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesca - lonigro

232 francesca lonigro direttriceChi &#232; Francesca Lonigro, direttrice della Lonigro Fruit a Boss in Incognito: “Alle donne dico non mollate” - Francesca Lonigro, giovane direttrice commerciale della Lonigro Fruit, è la protagonista della seconda puntata di “Boss in incognito”: "Il fatto ... Riporta fanpage.it

232 francesca lonigro direttriceChi &#232; Francesca Lonigro, la direttrice commerciale di Lonigro Fruit - L’imprenditrice pugliese del settore ortofrutticolo, Francesca Lonigro, è tra i protagonisti del programma televisivo “Boss in incognito”. Come scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Francesca Lonigro Direttrice