Chi è Francesca Lonigro direttrice della Lonigro Fruit a Boss in Incognito | Alle donne dico non mollate

Francesca Lonigro, giovane direttrice commerciale della Lonigro Fruit, è la protagonista della seconda puntata di “Boss in incognito”: "Il fatto che fosse una donna ad avere un ruolo di grande responsabilità in un’azienda nel settore dell’ortofrutta, per di più una donna giovane, ha sempre stupito tutti ma io sono testarda e determinata, alle donne dico non dubitate mai delle vostre capacità, seguite i vostri sogni". 🔗 Leggi su Fanpage.it