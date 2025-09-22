Chi è Flavio Ubirti nuovo tronista di Uomini e Donne | dalla ex fidanzata al lavoro dall' età all' altezza tutto sull' ex tentatore

Dopo aver fatto il tentatore a Temptation island e ad aver messo in crisi la coppia formata da Denise e Marco (che si sono lasciati definitivamente), Flavio Ubirti approda a Uomini e Donne in cerca dell'amore Scopriamo chi è Flavio Ubirti, il nuovo tronista di Uomini e Donne 2025, diventato f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi è Flavio Ubirti, nuovo tronista di Uomini e Donne: dalla ex fidanzata al lavoro, dall'età all'altezza, tutto sull'ex tentatore

Uomini e Donne torna il 22 settembre su Canale 5 con Maria De Filippi alla guida. Nuovi tronisti, prime esterne già piene di tensione e sguardi che promettono scintille: Flavio Ubirti e Cristiana Anania catturano subito l'attenzione, mentre il Trono Over

