Chi è Flavio Ubirti il nuovo tronista di Uomini e Donne | Non sono un malessere Voglio diventare padre

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne 20252026. Ha 24 anni, fa il calciatore e modello ed è un ex single di Temptation Island. Cerca una donna con cui ci sia chimica e compatibilità: "Io non sono un malessere". Sogna di diventare presto padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

232 flavio ubirti nuovoChi &#232; Flavio Ubirti, il nuovo tronista di Uomini e Donne: “Non sono un malessere. Voglio diventare padre” - Ha 24 anni, fa il calciatore e modello ed è un ex single di Temptation Island. Lo riporta fanpage.it

La Toscana tifa Flavio Ubirti: a Uomini e Donne debutta il tronista ex calciatore - Il volto che questa estate ha avuto uno strepitoso successo a Temptation Island &#232; uno dei nuovi protagonisti del programma del primo pomeriggio di Maria De Filippi. Da lanazione.it

