Chi è Camillo Ruini il Cardinale ricoverato d’urgenza che ha guidato la CEI per 16 anni

Il cardinale Camillo Ruini è stato nuovamente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il 94enne ex presidente della CEI è stato colpito da un blocco renale. Le sue condizioni, inizialmente preoccupanti, sarebbero ora in lieve miglioramento. Ruini avrebbe avvertito forti disturbi, anche legati ai reni, già da alcuni giorni, decidendo poi di recarsi al Gemelli venerdì scorso. Il portavoce dell’ospedale ha confermato il ricovero e l’avvio delle terapie e degli accertamenti diagnostici, che proseguiranno nei prossimi giorni. Pur non destando particolare allerta al momento, le condizioni del cardinale sono monitorate con massima attenzione, considerata la sua età avanzata e le patologie pregresse, compreso l’infarto che lo ha colpito lo scorso anno, richiedendo diversi giorni di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it
