Chi è Ali Barat il super-agente che solo quest’estate ha firmato 15 trasferimenti per 400 milioni di euro

Ali Barat è l’evoluzione di Mino Raiola. E’ in questo momento il più “forte” super-agente di giocatori del calcio mondiale. Solo quest’estate ha supervisionato 15 trasferimenti per un valore complessivo di oltre 400 milioni di euro. Ed è un gran personaggio. I comunicati stampa della sua azienda, Epic Sports, “sono lezioni di vanagloria”, scrive il Telegraph, che l’ha intervistato. “Vanitosi? Senza dubbio. Ma sono anche rinfrescanti e diversi. Nessun altro agente rilascia simili comunicati. Nessun altro agente fornisce pubblicamente i dettagli degli accordi come fa Barat – come nel caso di Jackson, che prevede un pre-accordo obbligatorio da 81,5 milioni di euro – e nessun altro agente ha probabilmente goduto di una finestra di mercato altrettanto positiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

