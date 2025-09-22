Chi decide il vincitore del pallone d' oro?

AGI - Il Pallone d’Oro, il premio individuale più prestigioso del calcio mondiale, resta di proprietà della rivista francese France Football, che lo assegna dal 1956. Dal 2024, con un accordo tra il gruppo editoriale Amaury e la Uefa, l’organizzazione dell’evento è condivisa, ma la procedura di voto e l’indipendenza della giuria restano immutate. A stabilire il vincitore è una giuria internazionale composta da giornalisti sportivi: 100 per il premio maschile (in base al ranking Fifa) e 50 per quello femminile. Ogni giurato compila una lista dei dieci migliori giocatori tra i 30 candidati ufficiali scelti dalla redazione di France Football. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Chi decide il vincitore del pallone d'oro?

