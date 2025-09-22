Chengdu oggi Musetti-Shevchenko in semifinale | orario precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo nell'Atp 250 di Chengdu. Oggi, lunedì 22 settembre, l'azzurro affronta il kazako Alexander Shevchenko nella semifinale del torneo cinese. Il numero 9 del ranking Atp è reduce dalla convincente vittoria contro Basilashvili, mentre il suo avversario ha regolato ai quarti di finale il giapponese Taro Daniel. Ecco i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

