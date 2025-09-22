Che futuro ha Marcell Jacobs? Lui pensa al ritiro ma non deve mollare | lo dice anche il crono nella 4×100 Giusto il consiglio di Bolt

Per diventare eroe nazionale, ai Giochi di Tokyo 2021, gli sono bastati 9’’80 secondi. Una trentina di centesimi in meno del tempo che quattro anni dopo, sulla stessa pista che gli ha regalato l’ oro olimpico nei 100 m (unico italiano a riuscirci), ha lasciato solo amarezza e il ricordo di un momento magico. Ai Mondiali di atletica leggera, il viaggio di Lamont Marcell Jacobs nella velocità è parso quasi alla fine. Lo ha dichiarato lui stesso, ai microfoni di Rai Sport, dopo il 10’’16 della semifinale individuale. “Non so se correrò ancora. L’anno scorso mi ero fatto una promessa: se avessi avuto ancora una stagione difficile, non so quanto avrei potuto continuare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Che futuro ha Marcell Jacobs? Lui pensa al ritiro, ma non deve mollare: lo dice anche il crono nella 4×100. Giusto il consiglio di Bolt

