Che cosa blocca la crescita dei giovani? Viaggio nel calcio dilettantistico
I genitori che picchiano i ragazzi in campo, le risse, gli arbitri-ragazzini insultati a morte? Sì, è vero, sono episodi incresciosi, ma ci sono sempre stati e forse in passato era ancora peggio. Solo che ora sono amplificati e distorti dai social e finiscono sulle prime pagine dei giornali. Ma se vogliamo essere obiettivi, i problemi del calcio giovanile e dilettantistico non sono solo questi, che sono più che altro degli effetti derivati. La realtà è che le piccole società rischiano ogni anno di fallire perché non reggono i costi, perché il dilettantismo scimmiotta il professionismo e così facendo mortifica anche il talento di tanti giovani”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
