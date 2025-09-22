Che botta! Chiara Ferragni la notizia é appena arrivata

Il gruppo Fenice Srl, cuore pulsante dell'impero digitale di Chiara Ferragni, è oggi al centro di una delle crisi aziendali più gravi degli ultimi anni nel settore del marketing digitale italiano. Dopo il cosiddetto "Pandoro Gate", le difficoltà economiche e gestionali si sono intensificate fino a mettere a rischio la stessa stabilità della società. Chiara Ferragni: L'impero Fenice Srl al bivio tra crisi finanziaria e futuro incerto. I dati più recenti evidenziano un crollo che coinvolge ogni aspetto dell'azienda: dalle entrate alle risorse umane, passando per la liquidità e la reputazione.

“A casa!”. Chiara Ferragni, che botta: la notizia è appena arrivata

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, l'amore trionfa: il primo incontro, la crisi (per la famiglia di lui), il ritorno nella loro Ibiza - Contrariamente a ogni pronostico e con un post che nessuno, ma proprio nessuno, si aspettava, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno ufficializzato la loro relazione.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si nascondono più, sorrisi e abbracci al tramonto: la prima foto ufficiale - Con uno scatto che li ritrae abbracciati al tramonto i due hanno ufficializzato su Instagram la loro relazione.