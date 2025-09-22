ChatGPT Plus aumenta i costi | l’abbonamento condiviso è la soluzione

L'intelligenza artificiale sta trasformando il nostro modo di lavorare, studiare e comunicare. ChatGPT, sviluppato da OpenAI, è uno degli strumenti più innovativi e utilizzati al mondo. Tuttavia, per sfruttarlo al massimo, molti utenti scelgono la versione ChatGPT Plus, che offre funzionalità avanzate rispetto alla versione gratuita ma anche un costo di 23€ al mese che non tutti possono permettersi. È però disponibile una soluzione conveniente: l'abbonamento condiviso a ChatGPT Plus, che consente di avere tutti i vantaggi del piano premium a un prezzo ridotto. Per poterlo attivare occorre affidarsi a piattaforme specializzate come GamGo che garantisco anche il servizio soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni come da norma di legge per tutti gli acquisti a distanza.

