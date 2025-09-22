Charlie Kirk ucciso durante un evento universitario | migliaia al memoriale in Arizona
Ucciso da un colpo di fucile durante un evento universitario nello Utah, l’attivista conservatore è stato commemorato da migliaia di sostenitori e leader repubblicani in Arizona.. GLENDALE (AZ) – Migliaia di persone si sono radunate ieri allo State Farm Stadium per onorare la memoria di Charlie Kirk, attivista conservatore americano e fondatore di Turning Point USA, ucciso il 10 settembre 2025 durante un evento pubblico presso la Utah Valley University (UVU), nello Utah. Il memoriale, trasmesso in diretta su diverse piattaforme e canali televisivi, ha visto la partecipazione di figure di primo piano della politica statunitense, tra cui l’ex presidente Donald Trump, il vicepresidente JD Vance, e numerosi esponenti repubblicani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
