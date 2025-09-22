Charlie Kirk la moglie ai funerali | Perdono l’assassino di mio marito
“Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, proprio come quello che gli ha tolto la vita”. Così Erika Kirk, moglie del l’attivista ucciso il 10 settembre, nel suo intervento durante i funerali del 31enne che si sono tenuti allo State Farm Stadium a Glendale, vicino a Phoenix. “Lo perdono”, ha aggiunto in lacrime. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: charlie - kirk
Usa,ucciso attivista conservatore Charlie Kirk. Arrestato presunto killer
Utah, ucciso Charlie Kirk: giovane prodigio della destra trumpiana
Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer
“Io lo perdono”. La grande e incredibile forza di Erika, la vedova di Charlie Kirk, che ha commosso e svegliato il mondo. La violenza non è mai la risposta. - X Vai su X
Tra una pastarella da “zia Mara” e l’altra, Giorgia Meloni oggi ha trovato il tempo di presentarsi alla festa di Gioventù Nazionale e pronunciare l’ultima e più grave vergogna su Charlie Kirk. Con quel misto di vittimismo, rabbia, aggressività e via di tutto il reperto - facebook.com Vai su Facebook
Duecentomila ai funerali di Kirk. La vedova: Perdono il giovane che gli ha tolto la vita - Meloni: dai funerali di Kirk un messaggio potentissimo al mondo, l'amore è la risposta all'odio; Funerali di Charlie Kirk, la vedova Erika: “Perdono l’omicida, la risposta all’odio non è…; Funerali Charlie Kirk, la vedova Erika: Perdono l'omicida. Trump: Ucciso da un mostro.
Charlie Kirk, la moglie ai funerali: “Perdono l’assassino di mio marito” - "Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, proprio come quello che gli ha tolto la vita". Da lapresse.it
Ai funerali di Charlie Kirk Trump fa un comizio politico, la vedova Erika: “Perdono l’assassino” - In uno stadio pieno, a Glendale, in Arizona, i funerali dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk sono stati un evento religioso e politico ... fanpage.it scrive