Charlie Kirk la moglie ai funerali | Perdono l’assassino di mio marito

Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, proprio come quello che gli ha tolto la vita”. Così Erika Kirk, moglie del l’attivista ucciso il 10 settembre, nel suo intervento durante i funerali del 31enne che si sono tenuti allo State Farm Stadium a Glendale, vicino a Phoenix. “Lo perdono”, ha aggiunto in lacrime. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

