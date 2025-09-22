Charlie Kirk in 200mila per i funerali in Arizona | Trump | Un gigante ucciso da un mostro | La vedova | Perdono il killer

Tgcom24.mediaset.it | 22 set 2025

Il vicepresidente Vance: "Eroe dell'America e martire della fede". Kennedy Jr lo paragona a Gesù Cristo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Charlie Kirk, in 200mila per i funerali in Arizona | Trump: "Un gigante ucciso da un mostro" | La vedova: "Perdono il killer"

charlie kirk 200mila funeraliIl popolo Maga onora il suo eroe: oltre 200mila ai funerali di Kirk - Cappellini bianchi, rossi e blu, cartelli e braccialetti con la scritta: "Siamo Charlie". Riporta ilgiornale.it

charlie kirk 200mila funeraliFunerali di Charlie Kirk in diretta: in 200mila per l’addio. La moglie Erika: “Indosso il suo ciondolo insanguinato” - Gremito lo State Farm Stadium di Glandale, in Arizona, che ospita la cerimonia (dalle 20 italiane). Come scrive msn.com

