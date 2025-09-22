Charlie Kirk in 200mila ai funerali dell’attivista La vedova | Perdono l’assassino Trump | Un martire un eroe americano
Più di 200mila persone, secondo le prime stime, hanno partecipato in Arizona, negli Stati Uniti, ai funerali di Charlie Kirk. Ecco le parole della vedova e del presidente Usa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito Charlie Kirk definendolo un “ grande eroe americano ” e un “ martire ” per la libertà, nel suo discorso durante i funerali dell’attivista conservatore ucciso lo scorso 10 settembre. (ANSA FOTO) – Notizie.com Oltre 200mila persone sono accorse per la cerimonia da tutta l’America allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, dove ha sede il gruppo Turning Point Usa. 🔗 Leggi su Notizie.com
Charlie Kirk, in 200mila per i funerali in Arizona | Trump: "Un gigante ucciso da un mostro" | La vedova: "Perdono il killer"
La vedova trentaseienne ha già ufficialmente assunto la carica di ceo e presidente del consiglio d'amministrazione di Turning Point USA, fondata nel 2012 da Charlie Kirk
