Charlie Kirk in 200mila ai funerali dell’attivista La vedova | Perdono l’assassino Trump | Un martire un eroe americano

Più di 200mila persone, secondo le prime stime, hanno partecipato in Arizona, negli Stati Uniti, ai funerali di Charlie Kirk. Ecco le parole della vedova e del presidente Usa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito Charlie Kirk definendolo un " grande eroe americano " e un " martire " per la libertà, nel suo discorso durante i funerali dell'attivista conservatore ucciso lo scorso 10 settembre. (ANSA FOTO) Oltre 200mila persone sono accorse per la cerimonia da tutta l'America allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, dove ha sede il gruppo Turning Point Usa.

