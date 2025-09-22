Charlie Kirk | il funerale-show in Arizona | ecco cos’è successo
Oltre 60.000 persone si sono radunate allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, per commemorare Charlie Kirk, l’influente attivista conservatore scomparso a soli 31 anni. L’evento, più che un funerale, è stato un vero e proprio revival politico e religioso, con la partecipazione di figure di spicco del mondo repubblicano, tra cui Donald Trump, JD Vance e numerosi membri della sua amministrazione. Fin dalle prime ore del mattino, lo stadio si è riempito di sostenitori, molti dei quali in fila dalla sera precedente. Canti pop cristiani, discorsi intrisi di riferimenti biblici e un’atmosfera carica di emozione hanno caratterizzato la cerimonia. 🔗 Leggi su Cultweb.it
