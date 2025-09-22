Charlie Kirk i funerali Trump | L' assassino è un mostro La vedova Erika in lacrime | Perdono il killer
Donald Trump è salito sul palco del State Farm Stadium di Glendale per ultimo, sulle note di God Bless the Usa cantata dal vivo da Lee Greenwood e accolto dalla folla che urlava «Usa,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: charlie - kirk
Usa,ucciso attivista conservatore Charlie Kirk. Arrestato presunto killer
Utah, ucciso Charlie Kirk: giovane prodigio della destra trumpiana
Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer
"L'America è un paese in shock: due settimane fa il paese è stato derubato di un gigante della sua generazione", ucciso da una "mostro radicalizzato". Lo ha detto Donald Trump dal palco dei funerali di Charlie Kirk. #ANSA - X Vai su X
Il segretario della Lega Matteo Salvini interviene dal palco per il comizio conclusivo a Pontida, ripercorrendo tutti i temi cari alla Lega. Un minuto di raccoglimento per Charlie Kirk in apertura. Ha annunciato anche una grande manifestazione il 14 febbraio in dif - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Charlie Kirk, funerale show allo stadio: Trump sul palco ma Fbi nega legami del killer con la sinistra; Duecentomila ai funerali di Kirk. Trump: La pallottola per Charlie era per tutti noi - Trump: L'attacco a Charlie è stato un attacco all'America; Funerali Kirk, la moglie: 'Perdono omicida'. Trump: 'Ucciso da mostro'.
Kirk, i funerali. La vedova Erika in lacrime sul palco: «Ho visto Charlie morto, non c'era né agonia né paura». Trump sugli spalti dietro un vetro antiproiettile - Migliaia di persone sono attese ai funerali di Charlie Kirk fra imponenti misure di sicurezza. Riporta ilmessaggero.it
Iniziati i funerali di Charlie Kirk, in 60mila allo stadio in Arizona: presenti Trump e il vicepresidente Usa - La cerimonia funebre dell'attivista Charlie Kirk è in corso ora allo State Farm Stadium, sede degli Arizona Cardinals della NFL a Glendale, in Arizona ... Si legge su fanpage.it