Charlie Kirk e il nuovo Messia dei Maga per Trump ecco i funerali più emblematici della storia contemporanea

22 set 2025

Da Stalin a Mao, da Mandela alla Regina Elisabetta. Fino a Wojtila e al recentissimo addio a Bergoglio. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Trump trasforma Kirk nel messia dei Maga: “Vivrà per sempre con noi”; La canonizzazione di Kirk, il messia dei Maga di Trump: il racconto dei funerali; CHARLIE KIRK COME SINTOMO.

charlie kirk nuovo messiaIl funerale di Charlie Kirk: «Martire repubblicano» - Nell’arena si alternano i canti pop cristiani e i discorsi sono pieni di riferimenti biblici. Come scrive msn.com

charlie kirk nuovo messiaPillon paragona la morte di Kirk all'11 settembre - Il leghista Simone Pillon parrebbe molto interessato a cercare di mettere a frutto l'omicidio di Charlie Kirk per becera propaganda integralista. Scrive gayburg.com

