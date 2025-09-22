Charles Leclerc polemizza con Lewis Hamilton | cosa è successo a Baku e le scuse del britannico
Un’altra gara incolore per la Ferrari. Nell’ultimo GP di Azerbaijan, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, il britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc hanno concluso in ottava e nona posizione, in un week end che si sperava sarebbe stato di ben altro tenore per la scuderia di Maranello. Dopo aver ben impressionato nei primi turni di prove libere del venerdì, le prestazioni della Rossa non si sono confermate quando contava maggiormente. E così nella giornata del nuovo trionfo dell’olandes e Max Verstappen (Red Bull) e di una McLaren poco brillante (settimo Lando Norris e ritirato Oscar Piastri), il Cavallino Rampante ha fatto parlare di sé per la sua controprestazione e anche per un altro episodio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: charles - leclerc
Baraonda in Ferrari: licenziato Charles Leclerc | Glielo hanno comunicato tramite e-mail
F1, Charles Leclerc: “Miglioriamo, ma non ancora per poter vincere. Vedremo a Silverstone”
F1, Charles Leclerc: “Sul giro secco non siamo ancora a posto, meglio sul passo gara”
Disavventura per Charles Leclerc e Carlos Sainz al rientro dall'Azerbaijan, dove hanno corso il gp di Baku. Il loro volo privato diretto a Nizza è stato dirottato per maltempo nel centro Italia: per tornare a Montecarlo hanno noleggiato un van - X Vai su X
E di ritorno da Baku, Charles Leclerc ha messo una storia Instagram ieri sera mentre con Carlos Sainz, anche lui di ritorno a Montecarlo, dove metà dei piloti del Circus risiede. Come spiegato, a seguito delle condizioni meteo avverse, il loro jet che avrebbe d - facebook.com Vai su Facebook
Charles Leclerc polemizza con Lewis Hamilton: cosa è successo a Baku e le scuse del britannico; Hamilton-Leclerc, altre scintille. Lewis al veleno col box Ferrari: Lascio passare anche Sainz?; Gp Monza, botta e risposta Leclerc-Vasseur? Scia Hamilton? Ecco come la penso.
Hamilton-Leclerc, polemica che per l'ordine di scuderia ignorato a Baku. Charles: «C'erano regole da rispettare...» - A Baku Lewis avrebbe dovuto restituire la posizione a Leclerc nel finale ma non è successo. Come scrive msn.com
Mancato scambio posizioni, Leclerc: “C’era una regola chiara da rispettare, ma non importa” - Il pilota monegasco della Ferrari ha sottolineato di non serbare rancore verso Lewis Hamilton per quanto accaduto a Baku ... Riporta formulapassion.it