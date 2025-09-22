Charles Leclerc polemizza con Lewis Hamilton | cosa è successo a Baku e le scuse del britannico

Un’altra gara incolore per la Ferrari. Nell’ultimo GP di Azerbaijan, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, il britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc hanno concluso in ottava e nona posizione, in un week end che si sperava sarebbe stato di ben altro tenore per la scuderia di Maranello. Dopo aver ben impressionato nei primi turni di prove libere del venerdì, le prestazioni della Rossa non si sono confermate quando contava maggiormente. E così nella giornata del nuovo trionfo dell’olandes e Max Verstappen (Red Bull) e di una McLaren poco brillante (settimo Lando Norris e ritirato Oscar Piastri), il Cavallino Rampante ha fatto parlare di sé per la sua controprestazione e anche per un altro episodio. 🔗 Leggi su Oasport.it

