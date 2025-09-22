Charles Leclerc polemizza con Lewis Hamilton | cosa è successo a Baku e le scuse del britannico

Oasport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra gara incolore per la Ferrari. Nell’ultimo GP di Azerbaijan, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, il britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc hanno concluso in ottava e nona posizione, in un week end che si sperava sarebbe stato di ben altro tenore per la scuderia di Maranello. Dopo aver ben impressionato nei primi turni di prove libere del venerdì, le prestazioni della Rossa non si sono confermate quando contava maggiormente. E così nella giornata del nuovo trionfo dell’olandes e Max Verstappen (Red Bull) e di una McLaren poco brillante (settimo Lando Norris e ritirato Oscar Piastri), il Cavallino Rampante ha fatto parlare di sé per la sua controprestazione e anche per un altro episodio. 🔗 Leggi su Oasport.it

charles leclerc polemizza con lewis hamilton cosa 232 successo a baku e le scuse del britannico

© Oasport.it - Charles Leclerc polemizza con Lewis Hamilton: cosa è successo a Baku e le scuse del britannico

In questa notizia si parla di: charles - leclerc

Baraonda in Ferrari: licenziato Charles Leclerc | Glielo hanno comunicato tramite e-mail

F1, Charles Leclerc: “Miglioriamo, ma non ancora per poter vincere. Vedremo a Silverstone”

F1, Charles Leclerc: “Sul giro secco non siamo ancora a posto, meglio sul passo gara”

Charles Leclerc polemizza con Lewis Hamilton: cosa è successo a Baku e le scuse del britannico; Hamilton-Leclerc, altre scintille. Lewis al veleno col box Ferrari: Lascio passare anche Sainz?; Gp Monza, botta e risposta Leclerc-Vasseur? Scia Hamilton? Ecco come la penso.

charles leclerc polemizza lewisHamilton-Leclerc, polemica che per l'ordine di scuderia ignorato a Baku. Charles: «C'erano regole da rispettare...» - A Baku Lewis avrebbe dovuto restituire la posizione a Leclerc nel finale ma non è successo. Come scrive msn.com

charles leclerc polemizza lewisMancato scambio posizioni, Leclerc: “C’era una regola chiara da rispettare, ma non importa” - Il pilota monegasco della Ferrari ha sottolineato di non serbare rancore verso Lewis Hamilton per quanto accaduto a Baku ... Riporta formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Charles Leclerc Polemizza Lewis